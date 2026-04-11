Главные новости за 11 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В ходе ночной атаки ВСУ в Новороссийске пострадали два многоквартирных дома и один частный.

На нефтебазе в Крымском районе Краснодарского края произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА.

Жителей хутора в Красноармейском районе Кубани эвакуировали из домов из-за обнаружения беспилотника с боевой частью.

За ночь над Кубанью и другими регионами России сбили 99 беспилотников.

Владимир Путин высоко оценил экономические показатели Краснодарского края на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Вениамин Кондратьев заявил Владимиру Путину о высокой вероятности открытия пляжей в Анапе летом 2026 года.

Правительство России выделило Краснодарскому краю 199 млн руб. на информатизацию здравоохранения.

В Черном море в 11 км от Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. По данным оперштаба, это могло произойти из-за атак ВСУ по гражданским судам.

В период с марта по 10 апреля на побережье от Тамани до Сириуса нашли более 130 погибших дельфинов.