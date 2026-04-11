Главные новости за 11 апреля. Кавказ

Организованный туризм в Ставропольском крае столкнулся с падением спроса в начале 2026 года. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в аналитическом центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».По данным центра, в первом квартале число покупок в турагентствах региона сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианный чек на услуги туриндустрии в крае вырос минимально – всего на 3%, составив 73035 руб.

В Ставропольском крае начало 2026 года стало заметным для алкогольной промышленности: за январь–март предприятия региона выпустили более 2,2 млн декалитров алкогольных напитков, что на 6,4% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин в своем Telegram-канале, ссылаясь на официальную статистику налоговых и контрольных органов.

Ставропольский производитель искусственных сапфиров АО «Монокристалл» и материнский холдинг «Энергомера» по итогам финансового года получили замечания аудиторов относительно оценки стоимости активов и долговой нагрузки на фоне совокупного убытка в 4 млрд руб. Данные сведения содержатся в аудиторском заключении к бухгалтерской отчетности, представленном в системе «СПАРК-Интерфакс», с материалами которого ознакомился «Ъ-Кавказ».

Авария на магистральном трубопроводе оставила без отопления и горячей воды более 100 многоквартирных домов в Кисловодске. Глава города Евгений Моисеев сообщил об этом 10 апреля 2026 года в своем Telegram-канале, где указал, что прорыв произошел в районе зеркального МКД №19 у котельной «Набережная, 1».

Правоохранители задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий после взрыва на складе во Владикавказе. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло лично сообщил об этом в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что оперативники изъяли компоненты для изготовления фейерверков и других изделий, возбудили уголовное дело и сейчас проводят все необходимые следственные действия с задержанными.

Правительство России выделило регионам Северо-Кавказского федерального округа 717 млн руб. на информатизацию здравоохранения в 2026 году. Михаил Мишустин подписал постановление и распоряжение, которые опубликовали на портале кабинета министров.

Следственный комитет по Дагестану задержал инженера коммерческой компании, которая обслуживала Геджухское водохранилище в Дербентском районе, сообщили в ведомстве. Этот специалист отвечал за безопасность гидротехнических сооружений, но не обеспечил их надлежащую эксплуатацию. Инцидент произошел 5 апреля 2026 года, когда плотина не выдержала напора воды из-за ливневых дождей, которые резко подняли уровень в водохранилище.

В Дагестане восстановили железнодорожный мост на перегоне Хасав-Юрт — Кади-Юрт (2202 км), разрушенный после масштабного паводка, вызванного сильными ливнями и шквалистым ветром в конце марта, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Власти Владикавказа выделили 8,5 млн руб. на помощь жителям 25 частных домов, пострадавших от взрыва на складе пиротехники 10 апреля 2026 года, сообщили в мэрии города.