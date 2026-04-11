Службы Анапы перевели в режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна
В Анапе перевели городские службы в режим повышенной готовности в связи с обнаружением пятна нефтепродуктов в 11 км от побережья. Об этом заявила глава курорта Светлана Маслова в социальных сетях.
Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ
Морспасслужба и представители МЧС принимают меры по недопущению загрязнения береговой линии. Ранее в оперативном штабе Кубани сообщили, что нефтяное пятно обработали 45 кг биосорбентов, установили боновые заграждения.
В настоящее время под воздействием ветра пятно нефтепродуктов движения к побережью Анапы. В Витязево для обеспечения безопасности на отсыпанном участке пляжа оборудовали защитный вал.