Оперштаб: к берегам Анапы движется пятно нефтепродуктов

В 11 километрах от побережья Анапы зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Нефтяное пятно, как сообщили в оперативном штабе Кубани, движется в сторону береговой полосы курорта из-за воздействия ветра.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Известно, что мазутное загрязнение уже обработали биосорбентом, на это ушло 45 кг материалов. Специалисты установили боновые заграждения. По оценкам экспертов, пятно нефтепродуктов могло появиться в результате атак киевского режима по гражданским судам в Черном и Азовском морях.

«В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов»,— заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Предположительно, речь идет о нефтепродуктах легкой фракции, которые образовали радужную пленку на воде. В ней могли вымазаться птицы во время прошедшего шторма. Ранее на пляжах Анапы были найдены порядка 50 птиц, измазанных в нефтепродуктах.

