На Ставрополье суд подтвердил штраф 5 млн рублей участнику дорожного картеля

Арбитражный суд Ставропольского края оставил в силе без изменений штраф в размере более 5 млн руб., который региональное УФАС в 2022 году наложило на ООО «Ставстройтраст» за участие в картельном сговоре на аукционах по ремонту дорог общего пользования, сообщили в управлении.

Компания пыталась оспорить постановление через четыре года судебных тяжб, но в итоге суд полностью поддержал выводы антимонопольного органа, признав их законными и обоснованными.

Расследование УФАС показало, что в сговоре участвовали четыре хозяйствующих субъекта, которые заранее договорились не конкурировать между собой на электронных аукционах по ремонту дорог в регионе. В ходе закупок они поддерживали цены на уровне, близком к начальной, что сводило фактическую конкуренцию к минимуму и позволяло делить контракты между собой. В результате общий объем полученных ими доходов от этих закупок превысил 62 млн руб.

Антимонопольщики расценили сделки как антиконкурентное соглашение, направленное на искусственное поддержание цен на госзакупках, и на всех фигурантов наложили оборотные штрафы. В случае «Ставстройтраста» сумма составила более 5 млн руб., что соответствует доле компании в обороте по признакам, предусмотренным КоАП. Обжалование штрафа в арбитражном суде заняло около четырех лет: компания последовательно прошла несколько инстанций, но ни на одном этапе не удалось добиться отмены или существенного уменьшения санкции.

Решение арбитражного суда стало очередным подтверждением активной позиции регионального УФАС в борьбе с манипуляциями на дорожных аукционах. В последние годы ведомство уже взыскивало десятки миллионов рублей по другим дорожным картелям, в том числе по делу на 276 млн руб., где суммарные оборотные штрафы превысили 68 млн руб. Антимонопольщики подчеркивают, что такие сговоры завышают стоимость ремонта дорог для бюджета и конечных пользователей, а также могут повлечь дополнительные меры со стороны правоохранительных органов.

Станислав Маслаков