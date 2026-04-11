Девочка-подросток пострадала в ДТП с иномаркой в Новороссийске

В Южном районе Новороссийска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Авария случилась во дворе на проспекте Ленина, 52А днем 10 апреля. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» допустил наезд на пешехода 2017 года рождения. Девочка вышла на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.

Несовершеннолетнюю доставили в городскую больницу Новороссийска.

