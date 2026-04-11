В Сочи пресекли незаконный прокат детских электромобилей

Полицейские Сочи пресекли деятельность 36-летнего местного жителя, который организовал незаконный пункт проката детских электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Гражданин самовольно разместил нестационарный торговый объект и открыл прокат электромобилей на улице Москвина. Он осуществлял работу без разрешений и согласований, не являясь индивидуальным предпринимателем.

В отношении мужчины составили административные протоколы за самоуправство и предпринимательскую деятельность без госрегистрации.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все