В Сочи пресекли незаконный прокат детских электромобилей
Полицейские Сочи пресекли деятельность 36-летнего местного жителя, который организовал незаконный пункт проката детских электромобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Гражданин самовольно разместил нестационарный торговый объект и открыл прокат электромобилей на улице Москвина. Он осуществлял работу без разрешений и согласований, не являясь индивидуальным предпринимателем.
В отношении мужчины составили административные протоколы за самоуправство и предпринимательскую деятельность без госрегистрации.