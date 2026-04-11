В Северной Осетии задержали пиротехников-нелегалов после взрыва во Владикавказе

Правоохранители задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий после взрыва на складе во Владикавказе. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло лично сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что оперативники изъяли компоненты для изготовления фейерверков и других изделий, возбудили уголовное дело и сейчас проводят все необходимые следственные действия с задержанными.

Инцидент начался днем 10 апреля на улице Партизанской в Промышленном районе города. Взрыв на складе нераспроданной пиротехники вызвал пожар на 750 квадратных метров и обрушение конструкций на 800 квадратных метров. Два человека погибли, включая мужчину 1985 года рождения, чье тело извлекли из-под завалов; 14 человек пострадали, среди них трое взрослых и двое детей получили серьезные травмы. МЧС задействовало 63 спасателя и 18 единиц техники, повысив ранг пожара до третьего номера. Сергей Меняйло посетил место ЧП, обнаружил в соседнем здании следы нелегального производства и пообещал виновным строгое наказание, чтобы предотвратить повторение трагедии.

Следственный комитет квалифицировал действия по ч.3 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц. Сотрудники изъяли ящики с пиротехникой и химическими компонентами, назначили экспертизы для установления точных обстоятельств. Прокуратура республики подключилась к проверке: заместитель прокурора Николай Клепов выехал на объект. Утром 11 апреля возобновили разбор завалов с участием коммунальных служб и оперативного штаба.

Задержание стало ключевым результатом оперативных мероприятий, которые Меняйло назвал ответом на трагедию, унесшую жизни и причинившую тяжкий вред здоровью. Власти Северной Осетии фокусируются на выявлении всех причастных, чтобы искоренить нелегальный бизнес.

Станислав Маслаков