Аудиторы указали на финансовые проблемы холдинга «Энергомера» и завода «Монокристалл»

Ставропольский производитель искусственных сапфиров АО «Монокристалл» и материнский холдинг «Энергомера» по итогам финансового года получили замечания аудиторов относительно оценки стоимости активов и долговой нагрузки на фоне совокупного убытка в 4 млрд руб. Данные сведения содержатся в аудиторском заключении к бухгалтерской отчетности, представленном в системе «СПАРК-Интерфакс», с материалами которого ознакомился «Ъ-Кавказ».

Проверяющие отметили, что в отчетности АО «Монокристалл» не отражена потеря 2,74 млрд руб. от обесценения инвестиций и поставлена под сомнение правомерность учета налоговых активов на 1,97 млрд руб., реализация которых зависит от неподтвержденной будущей прибыли. При чистом убытке завода в 1,96 млрд руб. и падении выручки до 1,23 млрд руб. производственные затраты почти вдвое превысили доходы. Это привело к дефициту ликвидности в 3,7 млрд руб. и отрицательному значению чистых активов в размере минус 1,88 млрд руб.

В головной структуре концерна аудиторы зафиксировали риски по налоговым активам на 417 млн руб. и поручительствам по кредитам сторонних организаций на 10,63 млрд руб. Итоговый убыток холдинга в 2,12 млрд руб. обусловлен ликвидацией дочерней фирмы и уценкой инвестиционного портфеля на 1,13 млрд руб. из-за снижения рыночной стоимости активов.

Несмотря на финансовые сложности, руководство настаивает на непрерывности деятельности, ссылаясь на диверсификацию группы. Эксперты считают сохранение на балансе налоговых активов и отказ от списания убытков маневром для защиты кредитного портфеля: признание этих потерь могло бы нарушить условия кредитных договоров.

Группу поддерживают дивиденды от рентабельных агроактивов и приборостроительных заводов, объем которых вырос втрое до 600 млн руб. Это позволяет нивелировать убытки высокотехнологичного подразделения в период перестройки экспорта. Системные риски остаются, однако наличие доходных смежных бизнесов рассматривается менеджментом как достаточный ресурс для выхода из сложной ситуации.

Роман Лаврухин