В Казани краткосрочная аренда жилья оказалась дороже, чем в Санкт-Петербурге
Средняя стоимость краткосрочной аренды жилья в Казани в апреле составляет 4,8 тыс. рублей за сутки. Это выше среднего показателя по России (4,1 тыс. рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Суточно.ру».
По данным сервиса, Казань оказалась дороже Санкт-Петербурга (3,9 тыс. рублей), который возглавил рейтинг популярных городов с недорогой арендой. В топ-3 также вошли Калининград (3,6 тыс. рублей) и Краснодар (3,5 тыс. рублей).
В Москве аренда в апреле стоит в среднем 5,2 тыс. рублей за сутки, в Нижнем Новгороде — 4,7 тыс. рублей. За год средняя стоимость аренды по России выросла на 3%.