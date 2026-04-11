За год стоимость творожной пасхи в Прикамье снизилась на треть

В Пермском крае средняя стоимость полукилограммовой творожной пасхи составила 291 руб., что на 33% меньше, чем в прошлом году (436 руб.). Спрос на продукт вырос в годовом выражении на 39%. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на данные «Контура».

По информации аналитиков, за год в регионе кулич подешевел на 12% с 1099 до 972 руб., а спрос на него упал на 18%. Изюм увеличился в цене на 25%, достигнув 164 руб. за 200 г., сухофрукты подорожали на 5%. Посыпка для куличей стала дороже на 11%, сахар — на 20%. В целом, средняя цена всех товаров пасхального набора, уменьшилась на 18 руб. — до 226 руб.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года стоимость минимального пасхального набора в Пермском крае составила 565 руб. Это на 6% превышает показатель марта 2025-го. При этом средняя цена на кулич увеличилась за год на 8% и достигла 275 руб.