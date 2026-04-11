Доля премиальных ЖК в Перми достигла 4%

В Перми премиальные ЖК занимают 4% от общей площади всех новостроек. Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на «Циан. Аналитику». Согласно аналитическим данным, квадратный метр в ЖК премиум-класса в среднем стоит в 1,6 раза дороже рынка.

Среди городов-миллионников наибольшая доля премиальных новостроек от общего количества жилья зафиксирована в Казани (8%), Самаре (7%) и Челябинске (5%). В Москве этот показатель составляет 13%. При этом в Волгограде, Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Омске премиальные новостройки сейчас полностью отсутствуют.