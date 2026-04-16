Топ-10 коммерческих директоров

Место ФИО Должность Компания Отрасль
1 Золотарев Андрей Леонидович Коммерческий директор Екатеринбург-2000 Информационные технологии, связь и телекоммуникации
2 Кудряшкин Игорь Геннадьевич Коммерческий директор Уральская горно-металлургическая компания Промышленность
3 Голубцова Нина Александровна Заместитель главного коммерческого директора СЗ «РСГ-Академическое» Строительство, девелопмент и инфраструктура
4 Балакина Инесса Дмитриевна Руководитель департамента телемаркетинга АСТРАЛ-СОФТ Информационные технологии, связь и телекоммуникации
5 Мищенко Мария Владимировна Коммерческий директор ФедералПресс Информационные технологии, связь и телекоммуникации
6 Злоба Николай Анатольевич Коммерческий директор Кабельный Завод Кабэкс Промышленность
7 Жданов Антон Валереьвич Коммерческий директор Увм-Сталь Промышленность
8 Горячевских Анна Анатольевна Заместитель директора филиала Издательский дом «Комсомольская правда» Креативная индустрия
9 Трофимов Александр Вячеславович Коммерческий директор НПП «Машпром» Промышленность
10 Фалько Алексей Олегович Коммерческий директор ПРО-БИЗНЕС-ПАРК Строительство, девелопмент и инфраструктура

