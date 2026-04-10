На Урале распространяется фейк о переносе оборонных предприятий в Сибирь

В Свердловской области зафиксировано распространение недостоверной информации о якобы планируемом переносе уральских оборонных предприятий в регионы Сибири и Дальнего Востока, сообщила региональная антитеррористическая комиссия в своем Telegram-канале.

По данным антитеррористической комиссии, ложные сообщения распространялись в чатах мессенджеров и социальных сетях от имени одного из ведущих СМИ региона.

«Данные сообщения являются заведомо ложной провокацией, направленной на создание социальной напряженности и дестабилизацию обстановки в регионе»,— говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона рекомендовано не доверять непроверенным источникам и воздерживаться от пересылки подобных сообщений.

Ранее в сети распространялся фейк об изменении статуса Свердловской области.