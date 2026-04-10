Главные новости за 10 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Прокуратура Ставропольского края пресекла попытку коммерческой структуры получить в собственность шесть объектов, входящих в имущественный комплекс санатория «Ставрополье» в Сочи.

Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего старшего инспектора ДПС Рашида Барчо виновным в получении взятки группой лиц.

Бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Сидюков за время нелегальной совместной деятельности с экс-вице-губернатором региона Андреем Коробкой сформировал активы, совокупная стоимость которых достигает 62,5 млрд руб.

С начала 2026 года курорты Краснодарского края приняли более 2 млн туристов, что на 3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

С бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского до сих пор не могут взыскать 17 млн руб. по делу о гибели Данила Юханова весной 2020 года.

Мошенники снова рассылают фейковые сообщения от имени главы Краснодара Евгения Наумова.

Следственный комитет предъявил обвинение главе Новотитаровского сельского поселения Краснодарского края в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при заключении фиктивных муниципальных контрактов на сумму свыше 2,5 млн руб.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку и бывшего депутата Заксобрания региона Сергея Фурсу подозревают в рейдерском захвате Васюринского агропромышленного комплекса.

Генпрокуратура РФ оценила активы бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы, сформированные, по версии надзорного ведомства, в результате незаконной совместной деятельности с бывшим вице-губернатором региона Андреем Коробкой, в 19 млрд руб.

На Кубани резко снижается заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), в том числе и ВИЧ.