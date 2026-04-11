В Черноземье 12 апреля ожидаются переменная облачность и осадки, до +4°C

В воскресенье, 12 апреля, жителей Черноземья ожидают переменная облачность и дожди, преимущественно в первой половине дня. Температура будет варьироваться от +4°C до +12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +11°C, вечером немного опустится до +9°C и еще до +4°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +6°C, днем — до +12°C, вечером температура составит +10°C, а ночью опустится до +5°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +5°C, днем он поднимется до +10°C, вечером немного опустится до +8°C и еще до +4°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +6°C, днем потеплеет до +11°C, вечером будет +9°C, а ночью понизится до +5°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет +4°C, днем — +10°C, к вечеру температура опустится до +8°C, а ночью — снова до +4°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит +7°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +10°C, ночью опустится до +6°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова