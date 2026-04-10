«Нужно хотя бы прекратить огонь»

Соединенные Штаты и Иран продолжают обвинять друг друга в попытке сорвать переговоры в Исламабаде. Тегеран отказывается начинать, пока не прекратится огонь в Ливане. Вашингтон обвиняет Исламскую Республику в нарушении обязательства разблокировать Ормузский пролив. Встреча запланирована на 11 апреля, она пройдет в закрытом режиме. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает шансы на положительный исход как высокие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Наступает час испытаний для Джей Ди Вэнса: серьезный экзамен ему предстоит выдержать. Нынешнему вице-президенту США доверено урегулировать крупнейший мировой кризис последних десятилетий. Господин Вэнс может стать как триумфатором, так и провалить свое первое по-настоящему серьезное задание. В случае удачи шансы войти через три года в Белый дом возрастают кратно. Если же нет — значит, за место еще придется серьезно побороться.

В любом случае победа достанется Дональду Трампу, а поражение — Вэнсу.

Вице-президента сопровождают в Пакистан Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Хотя вроде бы Иран был против этих кандидатур и настаивал на паре Вэнс — Рубио. Но, похоже, стороны и в этой части достигли определенного компромисса. Иными словами, за вторым человеком в США проследят приближенные первого номера в стране.

Теперь что касается иранской делегации: возглавляет ее спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Остальные участники — министр иностранных дел Аббас Аракчи, новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад-Багер Зольгадр и заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи. Назвать эти фамилии важно, потому что есть вероятность, что именно они впоследствии возглавят страну. По крайней мере, имя Галибафа ранее звучало именно в таком контексте. Сам он, конечно, все опровергал. Однако, как известно, дыма без огня не бывает.

Что касается итогов: есть основания предполагать, что стороны настроены хотя бы прекратить огонь. Но и США, и Иран демонстрируют бескомпромиссность в настоящий момент. Однако если уж приехали, то уезжать совсем с пустыми руками, наверное, будет неправильно. Зачем тогда было ехать? Еще можно сказать о росте значимости Пакистана как места проведения переговоров.

Впервые эта страна принимает встречи, от которых зависит судьба мира на земле — ни больше ни меньше.

По крайней мере, глобальная экономика уж точно. Также считается, что за Пакистаном стоит Китай, куда Дональд Трамп собирается в скором времени с официальным визитом. Неудобно будет опять все переносить. Прогнозы, конечно же, дело неблагодарное. Но можно с осторожностью сказать, что положительного настроя все-таки больше.

Дмитрий Дризе