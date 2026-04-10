Индекс потребительских настроений в США упал до исторического минимума

Индекс потребительских настроений в США упал в апреле на 10,7% по сравнению с мартом, до 47,6. Это самый низкий его уровень за все время исследований, то есть как минимум с 1952 года. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Университета Мичигана.

Как отмечают авторы исследования, потребители недовольны высокой инфляцией, а также негативным влиянием войны в Персидском заливе на общее состояние экономики США. По данным Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда США, инфляция в марте составила 3,3% в годовом выражении, в то время как в феврале этот показатель был на уровне 2,4%. Это самый высокий скачок инфляции за месяц с мая 2024 года. Сильнее всего в марте выросли цены на энергоносители — в частности, бензин подорожал на 21,2%.

Индекс потребительских настроений отражает степень оптимизма или пессимизма потребителей относительно их финансового положения и общего состояния экономики. За годы исследований самый высокий показатель потребительских настроений был в январе 2000 года — 111,4, а самый низкий — в июне 2022 года, когда он опустился до отметки 50.

Алена Миклашевская