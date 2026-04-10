Свердловский минздрав опроверг данные об отравлении детей лечебным питанием

В Свердловской области не было зафиксировано случаев массового отравления детей энтеральной смесью «Иннованта», сообщили в региональном минздраве. Ранее местные СМИ сообщали, что в регионе после использования смеси отравились 40 детей, а один ребенок скончался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Действительно, 9 апреля от тяжелого паллиативного заболевания умер ребенок, который последние два года находился на искусственной вентиляции легких. По информации лечащего врача, данный пациент не получал смесь «Иннованта» с середины января 2026 года»,— сообщили в региональном минздраве.

«Иннованта» — это специализированная жидкая смесь для лечебного питания. Она разработана для пациентов с особыми потребностями, включая онкологических больных, пациентов после операций, детей и людей с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Информация об отравлении 40 детей в медицинских организациях отсутствует. Анализ состояния более 200 пациентов, принимавших смесь в течение четырех месяцев, показал что зафиксированы лишь два обращения в связи с диспептическими реакциями, что соответствует обычному проценту непереносимости лечебных смесей.

Отмечается, что мать одной из пациенток по собственной инициативе провела анализ смеси в неаккредитованной лаборатории, где были зафиксированы значительные изменения состава. В связи с этим Областная детская клиническая больница провела исследование в лаборатории Роспотребнадзора. По ее результатам зафиксированы отклонения по ряду микроэлементов — показатели превышали заявленные производителем значения в 1,5–2 раза.

В итоге Министерство здравоохранения приостановило выдачу смеси «Иннованта» и организовало временную замену питания на продукцию другого производителя на период служебного расследования.

Полина Бабинцева