Газета «Коммерсантъ» 13.04.2026, 07:30 Топ-10 российских регионов по объемам закупок лифтов на замену по программе капремонта в январе—марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Регионы Объем закупленного оборудования (шт.) Сумма потраченных средств (млн руб.) 1 Смоленская область 555 1991 2 Краснодарский край 192 823,4 3 Хабаровский край 177 998,1 4 Приморский край 174 981,4 5 Ростовская область 126 786,4 6 Омская область 79 216,5 7 Ярославская область 76 317,2 8 Севастополь 74 223,3 9 Вологодская область 72 256,1 10 Чувашская Республика 64 177,2 Открыть в новом окне Источник: Российское лифтовое объединение.