Топ-10 российских регионов по объемам закупок лифтов на замену по программе капремонта в январе—марте 2026 года

Регионы Объем закупленного оборудования (шт.) Сумма потраченных средств (млн руб.)
1 Смоленская область 555 1991
2 Краснодарский край 192 823,4
3 Хабаровский край 177 998,1
4 Приморский край 174 981,4
5 Ростовская область 126 786,4
6 Омская область 79 216,5
7 Ярославская область 76 317,2
8 Севастополь 74 223,3
9 Вологодская область 72 256,1
10 Чувашская Республика 64 177,2

Источник: Российское лифтовое объединение.

