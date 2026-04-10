Турпоток на кубанские курорты с начала года превысил 2 млн человек

С начала 2026 года курорты Краснодарского края приняли более 2 млн туристов, что на 3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение турпотока, как сообщил ТАСС вице-губернатор региона Александр Руппель, связано с влиянием геополитических факторов.

По его словам, в текущем году сократилась и глубина бронирования: если ранее туристы планировали поездки заранее, то теперь этот показатель составляет в среднем два-три месяца. Власти связывают такую динамику с выжидательной позицией отдыхающих, которые откладывают выбор направления до момента, близкого к началу отпуска.

В апреле на курортах региона продолжается подготовка к летнему сезону, включая проверку состояния пляжной инфраструктуры, систем безопасности, объектов размещения и организации детского отдыха. Особое внимание, по словам господина Руппеля, уделяется работе предприятий потребительской сферы, в том числе нестационарной торговли и объектов общественного питания, от которых зависит санитарная безопасность и комфорт туристов.

