Обвиняемых по делу МУГИСО попросили отправить в колонию на срок от 7 до 17 лет

Во время очередного судебного заседания в Кировском райсуде Екатеринбурга начались судебные прения по делу, связанному с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), во время которого обвиняемым запросили сроки от 7 до 17 лет, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Часть обвиняемых — бывшие свердловские чиновники. В зависимости от степени участия в преступлениях им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Так, гособвинитель запросил следующие сроки:

Елене Николаевой: 10 лет колонии общего режима;

Екатерине Гребенщиковой: 7 лет колонии общего режима;

Ольге Невской: 10 лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.;

Константину Никанорову: 17 лет колонии строгого режима со штрафом 80 млн руб.;

Оксане Каспровой: 10 лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.;

Наталье Ким: 7 лет колонии общего режима;

Анне Эмишян: 9 лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Карину Горностаеву попросили освободить от исполнения наказания за истечением срока давности преступления. Напомним, на прошлом заседании несколько обвиняемых просили прекратить уголовное преследование.

Согласно версии обвинения, обвиняемыми было совершено не менее 17 коррупционных преступлений. Они якобы незаконно распорядились государственным имуществом на общую сумму более 366 млн руб., растратили более 119 млн руб.

Экс-министра МУГИСО Алексея Пьянкова ранее обвиняли в создании ОПГ. Следствие считало, что внутри министерства он якобы организовал преступную группу, которая занималась обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний. Уголовное преследование в отношении Алексея Пьянкова было прекращено.

Артем Путилов