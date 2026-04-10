В Новочеркасске могут завершить инвестпроект ремонта сетей на 1,5 млрд рублей

В Новочеркасске планируют до конца 2026 года завершить первую часть инвестпроекта по модернизации водопроводных сетей на 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Первый этап инвестпрограммы охватывает период с 2022 по 2026 год. В этом году ООО «Экотехнологии» намерено реконструировать около 30 объектов разводящих сетей. Среди мероприятий — модернизация водозаборов, двух плавучих насосных станций, реконструкция напорных коллекторов и строительство второй нитки напорного коллектора.

В то же время представители предприятия уточнили, что испытывает проблемы с получением межтарифной разницы — компенсации недополученных от населения платежей из бюджета. По словам исполнительного директора, граждане оплачивают лишь чуть более трети от тарифа на водоснабжение и водоотведение, остальную сумму должны перечислять «Экотехнологиям» из областного и местного бюджетов. Фактически платежи значительно задерживаются, что замедляет все процессы. Депутаты Новочеркасска рассматривают возможность обратиться к региональным властям за финансовой поддержкой.

Константин Соловьев