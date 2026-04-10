Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение на «старом» борском мосту будут ограничивать по ночам до конца июня

Главное управление автодорог Нижегородской области вводит ограничения движения транспорта на «старом» борском мосту через Волгу. Они будут действовать с 10 апреля по 30 июня 2026 года, сообщается на сайте управления.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из-за ремонта пешеходной зоны на мостовом сооружении движение будут сужать до одной полосы в период с 22:00 до 5:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», с марта 2024 года продолжается капитальный ремонт «старого» борского моста. Движение по автодорожной части возобновили в конце 2025 года.

На 2026-2027 годы запланирован ремонт дорожного покрытия и на «новом» борском мосту.

Галина Шамберина