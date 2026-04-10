Движение на «старом» борском мосту будут ограничивать по ночам до конца июня

Главное управление автодорог Нижегородской области вводит ограничения движения транспорта на «старом» борском мосту через Волгу. Они будут действовать с 10 апреля по 30 июня 2026 года, сообщается на сайте управления.

Из-за ремонта пешеходной зоны на мостовом сооружении движение будут сужать до одной полосы в период с 22:00 до 5:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», с марта 2024 года продолжается капитальный ремонт «старого» борского моста. Движение по автодорожной части возобновили в конце 2025 года.

На 2026-2027 годы запланирован ремонт дорожного покрытия и на «новом» борском мосту.

Галина Шамберина