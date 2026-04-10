Суд взыскал с паромного оператора St. Peter Line 12,8 млн евро в пользу банка «Санкт-Петербург»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к кипрской компании St. Peter Line Limited и постановил взыскать с нее 12,8 млн евро. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

St. Peter Line Limited ранее занималась паромными перевозками в Балтийском регионе, связывая Санкт-Петербург с Хельсинки, Стокгольмом и Таллином.

Согласно материалам дела, в 2013 и 2015 годах между компанией и банком были заключены два кредитных соглашения на суммы 46,82 млн евро и 10,5 млн евро. Банк выполнил свои обязательства по выдаче средств, что подтверждается банковскими выписками, пишет «Интерфакс».

Срок возврата кредитов истек 1 апреля 2025 года, однако задолженность не была погашена. По состоянию на октябрь 2025 года долг по первому кредиту составлял 2,06 млн евро, по второму — 10,74 млн евро.

