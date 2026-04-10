В Белой Калитве полицейского подозревают в краже и злоупотреблении полномочиями

Сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Белокалитвинскому району стал фигурантом дела о краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, 9 января 2026 года фигурант прибыл на место происшествия в Белой Калитве. Вызов был связан с семейно-бытовым конфликтом. Воспользовавшись своим служебным положением, он получил информацию о возможном местонахождении предметов, которые ограничены в гражданском обороте. В подвале он обнаружил принадлежащее потерпевшему имущество. Там находились и 300 тыс. руб., иное имущество и предметы. Подозреваемый похитил все, что нашел в подвале.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мария Хоперская