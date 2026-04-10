Под посевы в Нижнем Новгороде отведут 19,5 тысячи га в 2026 году

Посевная площадь в Кстовском районе Нижнего Новгорода в 2026 году составит 19,5 тыс. га. Из них 6,4 тыс. га занимает озимая пшеница, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Он отметил, что большое количество снега в этом году пошло на пользу перезимовке посевов: высокий снежный покров защитил их от морозов, почва под ним не промерзла.

Общий сев яровых культур ожидается в 2026 году на уровне 13 тыс. га, из них более 6,2 тыс. га аграрии отведут под зерновые и зернобобовые культуры, еще почти 7 тыс. га — под кормовые травы.

«Фермерами в этом году к посеву приобретены новые сорта семян яровых, поэтому ожидаем увеличение урожайности»,— написал Юрий Шалабаев, добавив, что сельхозпредприятия завершают подготовку к весенней посевной кампании, до конца недели завершится смотр техники. На текущий момент готовность техники к полевым работам составляет почти 90%. В хозяйствах имеются тракторы всех марок, зерно- и кормоуборочные комбайны, а также прочие сельхозмашины и оборудование.

«Будем надеяться, что погода пойдет навстречу и порадует сельхозпроизводителей нужными условиями на разных этапах сева и созревания растений»,— подытожил мэр.

Галина Шамберина