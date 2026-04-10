На Пасху в 4 городах Свердловской области закроют проезд ради крестных ходов

В четырех городах Свердловской области 12 апреля состоятся традиционные крестные ходы, посвященные православному празднику Пасхи. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в связи с их проведением будут введены временные ограничения для всех видов транспорта.

В Екатеринбурге проезд будет закрыт с 16:00 до 18:00. Колонна проследует от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, Гоголя, Пушкина, Ленина, Толмачева и Царской.

В Первоуральске ограничения будут действовать с 15:30 до 17:00. Крестный ход пройдет от Петропавловского храма на улице Орджоникидзе по улицам Ленина, Ватутина, площади Победы, проспекту Ильича, Вайнера до Екатерининского храма.

В Краснотурьинске движение перекроют с 16:00 до окончания мероприятия. Маршрут пролегает от храма Иоанна Богослова по бульвару Мира и улице Ленина до собора Максима Исповедника на улице Карпинского.

В Карпинске ограничения начнутся с 18:00. Колонна проследует от Введенского собора по улицам Советской, Суворова и Первомайской до Казанского храма.

В ГИБДД уточнили, что снятие ограничений будет осуществляться по мере прохождения колонн. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, в 2025 году в общегородском пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие около 2,4 тыс. человек.

Полина Бабинцева