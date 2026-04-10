Число компаний с иностранным капиталом на Среднем Урале снизилось на 27% с 2022 года

Число компаний с иностранным участием в Свердловской области с апреля 2022 года снизилось на 27,41%, следует из данных аналитики «Контур.Фокус». С 259 их количество уменьшилось до 188.

Свердловская область заняла 11-е место по числу ушедших компаний с иностранным капиталом. Число фирм с иностранным участием незначительно выросло в Татарстане, Тыве, Амурской, Магаданской и Запорожской областях, Чукотском и Забайкальском краях, ЛНР. Сильнее всего количество таких компаний снизилось в Москве (на 4,5 тыс. компаний, 36,2%), Санкт-Петербурге (958 компаний, 41%), Московской области (483 компании, 26,2%), Новосибирской области (463 компании, 60,9%).

«По состоянию на апрель 2026 года в России насчитывается 1832 компании с участием стран постсоветского пространства, в том числе 1186 компаний приходится на членов СНГ»,— следует из данных аналитики.

Из государств СНГ прирост числа юрлиц демонстрируют лишь Белоруссия и Узбекистан. Наибольшее сокращение зафиксировано в Киргизии, значительное снижение зафиксировали также в Казахстане и и Закавказье. Среди не входящих в СНГ прирост показывает Абхазия (+66,67% за период), связанный, по оценке аналитиков, с развитием туризма и устойчивыми бизнес-связями с Россией.

Общее число компаний с иностранным капиталом в апреле 2026 г. составило 14,3 тыс (–7,8 тыс., –35,48%). В лидерах по сохранению присутствия Кипр (2,4 тыс. компаний), Германия (1,2 тыс.), Китай (1 тыс.), Сейшелы (985) и Великобритания (874). Из этой пятерки рост отмечен только у Китая (+32,18%).