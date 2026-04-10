Новокуйбышевский театр «Грань» представит премьеру «Мой бедный Марат»

Премьера спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова состоится в драматическом театре «Грань» в Новокуйбышевске 25 апреля. Он является дипломной работой режиссера Светланы Заграфовой в Театральном институте имени Щукина (мастерская Шапошникова). Об этом сообщают представители театра.

В спектакле заняты Анастасия Колодина, Ильдар Насыров, Матвей Мельников, Максим Смирнов и Вера Федотова. Художником-сценографом и художником по костюмам выступила Урсула Берг, за свет отвечает Евгений Ганзбург, музыку написал Арсений Плаксин. В качестве хореографа выступил Павел Самохвалов.

Пьеса Арбузова, написанная в 1965 году, охватывает три временных периода: блокадный Ленинград 1942-го, послевоенный 1946-й и оттепельный 1959 год. В центре действия — трое героев (Марат, Лика и Леонидик), случайно встретившихся в промерзшей пустой квартире. Им предстоит выживать, делить тепло и хлеб и лечить друг друга. Несмотря на испытания, они навсегда останутся самыми близкими людьми.

По словам авторов постановки, спектакль рассказывает о любви, возникающей «под вой сирен, среди руин, пустоты, холода и смерти». При этом любовь становится для героев не только спасением, но и источником трагедии. Ключевая реплика героя постановки Марата «Даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала» выражает одну из основных мыслей спектакля.

Светлана Заграфова получила актерское образование в Колледже имени Леонида Филатова (ГИТИС). Ранее она участвовала в режиссерских лабораториях Ростовского театра драмы им. Горького (эскиз «Поднятой целины»), а в Екатеринбурге поставила перформативный спектакль «Самолет…» с реальным бомбардировщиком Ту-2. В 2025 году Светлана Заграфова осуществила постановку мюзикла в московском Театре на Мельникова.

Георгий Портнов