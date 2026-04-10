В Ростовской области количество свалок выросло в 2,5 раза за год

В 2025 году в Ростовской области было зафиксировало 202 несанкционированные свалки, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Соответствующую статистику опубликовал Росприроднадзор.

«Под свалками в документе понимаются места незаконного размещения отходов площадью более 10 кв. м и объемом более 5 куб. м»,— уточняется в сообщении.

Вместе с тем, за год в регионе было выявлено 224 несанкционированных свалки, из которых 100 были ликвидированы. Всего в Южном федеральном округе было зарегистрировано более 1,6 тыс. свалок.

Наталья Шинкарева