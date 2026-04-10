На Дону на расселение аварийных домов направят 1,7 млрд рублей

На расселение домов, признанных аварийными с 2022 года, в Ростовской области будет направлено 1,7 млрд руб. Соответствующее постановление регионального минстроя опубликовано на официальном портале правовой информации региона. Уточняется, что 1,5 млрд руб. на эти цели будут выделены из регионального бюджета, а из местных — 208,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В документе сказано, что в 2026 году в области планируется расселить 60 домов, признанных аварийными. Сейчас в них проживает более 1,1 тыс. человек. Общая площадь жилых помещений составляет 32,6 тыс. кв. м. Дома располагаются в Таганроге, Зверево, Каменск-Шахтинском, Новошахтинске, Новочеркасске и Шахтах, а также в Белокалитвинском, Зерноградском, Кашарском, Красносулинском, Морозовском, Сальском, Мартыновском, Миллеровском и Тацинском районах.

Наталья Шинкарева