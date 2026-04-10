Петр Воронин сохранил пост председателя совета старейшин хакасского народа

Первый вице-спикер верховного совета Республики Хакасия Петр Воронин переизбран на пост председателя совета старейшин хакасского народа. Сообщение об итогах заседания совета старейшин размещено на сайте республиканского парламента.

Совет старейшин был избран на XV съезде хакасского народа, который состоялся 9 апреля. Он насчитывает 55 членов.

Господин Воронин возглавляет совет старейшин с 2017 года. Тогда он сменил на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Владислава Торосова.

Совет старейшин занимается взаимодействием с органами власти по вопросам национального и культурного развития хакасского народа, работой по защите интересов этноса, сохранением им родного языка и традиций. В республике проживает 532,4 тыс. человек. По данным на 2010 год, хакасы составляли 12,1% населения региона.

