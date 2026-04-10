Помню, лет 20 назад на каком-то международном автосалоне главного художника BMW Кристофера Бэнгла спросили, будут когда-либо автомобили для России отличаться внешне от автомобилей для американского рынка или для рынка Китая. Ведь в разных странах не только свои привычки, но и свои представления о прекрасном. Журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции, тогда заухмылялись после вопроса коллеги.

Одним из самых популярных в мире слов тогда была «глобализация». Приехав на главную торговую улицу многих столиц мира, порой невозможно было понять, в какой стране находишься: вывески магазинов и то, что в витринах, было практически идентичным. Но Бэнгл тогда неожиданно сказал, что они у себя в компании работают над этим.

Прошли годы, и мы видим, пусть и не на примере BMW, а по опыту другой немецкой фирмы, что для разных точек земного шара не просто выпускают автомобили с другой внешностью, это просто совсем другие машины.

На днях совместное предприятие Volkswagen и китайского автогиганта FAW анонсировало для местного рынка линейку ID.Aura, в которую войдут исключительно гибриды и электрокары. Всего до конца десятилетия VW обещает представить в Китае 30 совершенно новых моделей. Две из них появятся в этом году, одна из которых — совсем скоро. В конце апреля на Пекинском салоне покажут электрический кроссовер VW ID.Aura T6.

А вот Америка проголосовала за бензин. Тоже на днях было объявлено, что VW сворачивает на своем предприятии в штате Теннесси производство электрического кроссовера ID.4, потому что в США его покупают плохо. А, вот огромный семиместный, оснащенный бензиновыми двигателями VW Atlas продается очень хорошо, и потому немецкий концерн решил сосредоточиться на продвижении именно этой модели.

Этот Atlas, кстати, в свое время официально продавался и в России под именем VW Teramont. Сегодня сказать, к кому мы ближе по предпочтениям, к китайцам или американцам, довольно сложно: автомобили марки VW идут к нам исключительно посредством параллельного импорта.

Дмитрий Гронский