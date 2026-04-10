В Барнауле задержаны глава и сотрудники юрфирмы за обман участников СВО

В Барнауле полиция задержала организатора и сотрудников юридической фирмы, которые под видом помощи обманывали участников СВО и их родственников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Всего в рамках уголовного дела правоохранители задержали 10 человек. Организатору преступной схемы предъявлены обвинения, по решению суда его поместили под стражу.

Согласно версии следствия, фигурант дела создал ИП якобы для оказания юридических услуг и арендовал офис в центре Барнаула. Злоумышленник сформировал штат сотрудников, среди которых были как юристы, так и студенты.

В ходе общения с жертвами работники компании устанавливали проблемы клиентов, например, оказание помощи в розыске граждан, связь с которыми прервалась. За предоставление своих услуг мошенники требовали внести 100% предоплату. Впоследствии, установили правоохранители, они показывали клиентам бланки запросов, которые якобы направляли в различные организации.

Кроме того, фигуранты дела обращались от имени потерпевших в суд, при этом документы заведомо составляли с нарушениями, в связи с чем суды отказывались принимать иски. После этого представители фирмы переставали выходить на связь с клиентами. По предварительным данным, ущерб от действий мошенников составил около 400 тыс. руб. В ходе обысков офиса силовики изъяли базу, в которой числились более 2,5 тыс. клиентов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели в Новосибирске были задержаны глава и сотрудники юридической фирмы «Воин вправе». Они подозреваются в мошенничестве при оказании юридических услуг участникам СВО и членам их семей. В настоящее время в полицию обратились более 20 клиентов фирмы. Сумма ущерба составляет свыше 11 млн руб.

