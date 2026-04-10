Проливной дождь — проблема не для всех видов спорта. Например, футбольные матчи редко останавливают даже во время ливней. Но в «Формуле-1» подобные паузы всегда были делом привычным, хотя в истории гонок остался пилот, который в таких погодных условиях становился гораздо быстрее всех конкурентов (даже на менее мощной машине). Это был Айртон Сенна.

В 1984 году на Гран-при Монако легендарный бразилец стартовал 13-м. На сухом покрытии его болид Toleman ничего не мог противопоставить соперникам. Но тут пошел дождь, и все изменилось. Словно в компьютерной игре, Сенна обходил одного пилота за другим. И когда на 31-м кругу организаторы остановили гонку, бразилец был вторым после лидера Алена Проста. На извилистых точках трассы Монако, где обгоны — большая редкость, это выглядело как настоящая магия.

А в Донингтоне во время дождя Сенна за один круг обошел четырех лидеров, включая Проста и Шумахера, и возглавил гонку. Тогда бразилец выступал на McLaren, который по мощности серьезно уступал конкурентам, но, несмотря на это, настолько оторвался от преследователей, что позволил себе заехать на пит-лейн и, не останавливаясь, просто помахать рукой механикам. Причем этот круг все равно оказался самым быстрым в гонке.

После этого журналисты прозвали Айртона Сенну «Человеком дождя». Уже после гибели бразильца «Мастером дождя» называли Михаэля Шумахера, который в 1996 году на Гран-при Испании в ливень на Ferrari, считавшейся далеко не самым быстрым болидом, смог выбраться с девятого места и победить.

Владимир Осипов