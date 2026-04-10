В Самаре арестован член ОПГ «автоюристов» по делу о хищении 113 млн руб. у автозавода

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия об аресте предполагаемого участника преступной группы, которая получала для своих клиентов необоснованные выплаты от автопроизводителей по мировым соглашениям. Обвиняемый — гражданин М., ему инкриминируется участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мера пресечения избрана до 6 июня 2026 года.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области, по версии следствия, в период с сентября 2020 года по ноябрь 2024 года фигурант вместе с неустановленными соучастниками под руководством некоего С., а также в группе с З., А., Н. и другими лицами добился получения автовладельцами денег от завода-производителя транспортных средств. Юридическим основанием для выплат служили мировые соглашения и судебные решения. Фактически, считает следствие, средствами (не менее 113,2 млн руб.) завладели члены группы и распорядились ими по своему усмотрению. Кроме того, им вменяется покушение на хищение еще 25,85 млн руб. (ч. 3 ст. 30 УК РФ).

Санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривают до 10 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 210 УК РФ — до 10 лет, а по совокупности преступлений — до 12 лет. Принимая решение об аресте, суд учел наличие у обвиняемого постоянного места жительства и регистрации в РФ, состояние здоровья и род занятий, однако пришел к выводу, что тяжесть инкриминируемых деяний и риск давления на следствие требуют изоляции.

