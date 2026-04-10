По делу о взятке арестован замначальника Сибирской академии МЧС

В Красноярском крае по делу о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ) заключен под стражу заместитель начальника Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России Сергей Сахаров. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Суд посчитал, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может оказать давление на свидетелей, либо попытаться скрыться под тяжестью грозящего наказания (ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы). Кроме того, у замначальника академии имелся билет в Таиланд. Страница с биографией Сергея Сахарова удалена с сайта учебного заведения.

По материалам дела, в 2021 году замначальника академии, зная о том, что при закупке товара до 600 тыс. руб. не требуется проведение тендера, заключил с фирмой «Промстрой» четыре договора на поставку ученической мебели на общую сумму 2,2 млн руб., фактически раздробив лот. В свою очередь «Промстрой» при посредничестве знакомой обвиняемого подписал с ООО «Сибирь Мебель Сервис» контракт на поставку ученической мебели, но на сумму 1,5 млн руб.

После поставки товара знакомая замначальника академии получила от неустановленного лица 480 тыс. руб. Из них 110 тыс. руб., по версии следствия, оставила себе, 370 тыс. руб. по указанию обвиняемого перечислила на банковскую карту другой его приятельницы. Последняя передала денежные средства фигуранту.

