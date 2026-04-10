Жителям Краснодара приходят фейковые сообщения от имени мэра

Мошенники снова рассылают фейковые сообщения от имени главы Краснодара Евгения Наумова. Об этом сообщает МЦУ города.

Фото: МЦУ Краснодара

Жители Краснодара получают фейковые письма и сообщения с приглашением на видеоконференцию. Краснодарцев просят быть внимательными и не переходить по неизвестным ссылкам, а также перепроверять информацию.

«Не передавайте персональные данные. И не бойтесь сообщать о мошенниках в правоохранительные органы»,— отметили в МЦУ.

Алина Зорина

