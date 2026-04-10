КСП нашла дублирующие функции у нижегородского Центра школьных спортивных лиг

Контрольно-счетная палата (КСП) Нижнего Новгорода при оценке целесообразности создания АНО «Центр школьных спортивных лиг и развития спорта в Нижнем Новгороде» нашла дублирующие функции. Об этом говорится в отчете КСП за 2025 год.

По итогам проверки палата рекомендовала уточнить в уставе АНО виды деятельности для исключения дублирования функций городского департамента физкультуры и спорта.

Как писал «Ъ-Приволжье», гордума одобрила создание этой организации в конце 2024 года. Тогда на ее финансирование заложили 50 млн руб. — на содержание штата из 33 человек, экипировку и организацию поездок детей на соревнования.

Галина Шамберина