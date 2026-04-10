В райцентре Алтайского края подтоплено 11 домов

Число подтопленных домов в Алтайском крае к середине дня 10 апреля достигло 24. Большая их часть — 11 — находится в населенном пункте Хабары, говорится в сводке главного управления МЧС по региону.

«В село Хабары Хабарского района на случай осложнения обстановки доставлено 400 м водоналивных дамб, возведена насыпь на пути воды»,— сообщили спасатели о принятых мерах.

По данным администрации Хабарского района, на утро 10 апреля вода в реке Бурле поднялась до отметки 4,91 м. Ее уровень почти на метр превысил критический для села (3,97 м).

Кроме того, в крае подтоплены 175 приусадебных участков, четыре участка автодороги и один низководный мост. По прогнозу гидрологов, уровень воды в Оби в районе села Шелаболиха с 10 по 11 апреля продолжит подниматься.

Валерий Лавский