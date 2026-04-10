На Дону доля отказов по заявкам на розничные кредиты незначительно снизилась

В Ростовской области в марте текущего года доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты составила 80,5%. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам месяца Ростовская область занимает 15 место в топ-30 регионов по доле отказов по заявкам на розничные кредиты. «Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— говорится в сообщении.

