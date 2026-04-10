В первом квартале 2026 года свердловчанам выдали более 50 тыс. загранпаспортов

Жители Свердловской области в первом квартале 2026 года получили 50 881 заграничный паспорт, что на 41,1% больше, чем в тот же период 2025 года, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Пик обращений граждан приходится на период с марта по июнь. «Чтобы избежать ажиотажа, нервотрепки и иных срочных действий в режиме, как говорится, ошпаренной кошки, нужно в спокойной обстановке оформить пакет требуемых документов и подать заявку. Отмечу, спрос на данную услугу в текущем году значительный. Кривая запросов по сравнению с прошлогодними показателями резко выросла»,— отметил полковник Горелых.

По его данным, одна из причин увеличения количества заявок связана с изменениями в законодательстве: так, с 20 января дети до 14 лет могут выехать из РФ только по загранпаспорту, который оформлен на имя ребенка. Ранее ребенок мог отправиться за границу по свидетельству о рождении и загранпаспорту родителя.

Всего в 2025 году сотрудники ОВД оформили свердловчанам 189 230 загранпаспортов.

Ирина Пичурина