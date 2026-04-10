В городе Шахты чиновника оштрафовали за нарушение сроков ответа гражданину

В городе Шахты чиновника городской администрации привлекли к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения обращения гражданина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. После его рассмотрения нарушения ликвидировали, а заявителю направили ответ. По постановлению правоохранителей должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). На чиновника наложили административный штраф. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ведомства, сумма штрафа составила 5 тыс. руб.

Константин Соловьев