Суд разрешил возобновить работу лагеря «Исетские зори», где отравились дети

Каменский районный суд удовлетворил заявление защитника производственного объединения «Октябрь» о прекращении исполнения административного наказания, согласно которому лагерь «Исетские зори» был закрыт после отравления детей, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе заседания представитель юрлица представил доказательства устранения ранее выявленных недостатков в работе лагеря. Суд принял решение о разрешении возобновления деятельности лагеря.

На прошлой неделе в «Исетских зорях» зафиксировали случаи кишечного заболевания у детей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Роспотребнадзор выявил в лагере грубые нарушения санитарных норм. За медицинской помощью обратились 14 детей — норовирус первого генотипа был обнаружен у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря. В понедельник работу лагеря было решено приостановить на 14 суток.

Ирина Пичурина