обновлено 11:54
Из пермского детсада после возгорания эвакуированы 84 человека
Утром 8 апреля пожарно-спасательные подразделения отреагировали на сообщение о возгорании в детском саду в Кировском районе Перми, сообщает минтербез Прикамья.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сигнал о пожаре в учреждении дошкольного образования был передан системой «Стрелец-Мониторинг» в 9 часов 30 минут. «Пожарно-спасательные подразделения прибыли мгновенно. В ходе осмотра помещений установлено, что причиной пожара явилось короткое замыкание с последующим горением в распределительном навесном электрощите», - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 0,1 кв.м. Горение было ликвидировано огнетушителем до прибытия пожарных подразделений. Эвакуировано 84 человека, в том числе 74 ребенка, пострадавших нет.