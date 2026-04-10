Из пермского детсада после возгорания эвакуированы 84 человека

Утром 8 апреля пожарно-спасательные подразделения отреагировали на сообщение о возгорании в детском саду в Кировском районе Перми, сообщает минтербез Прикамья.

Сигнал о пожаре в учреждении дошкольного образования был передан системой «Стрелец-Мониторинг» в 9 часов 30 минут. «Пожарно-спасательные подразделения прибыли мгновенно. В ходе осмотра помещений установлено, что причиной пожара явилось короткое замыкание с последующим горением в распределительном навесном электрощите», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 0,1 кв.м. Горение было ликвидировано огнетушителем до прибытия пожарных подразделений. Эвакуировано 84 человека, в том числе 74 ребенка, пострадавших нет.