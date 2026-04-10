Из-за ремонта водовода в Гуково снизили давление воды

В поселке шахты Ростовская города Гуково временно снизили давление холодного водоснабжения из-за ремонтных работ на водоводе. Авария произошла по адресу: улица Шевченко. Об этом сообщает.

Проблемы с водоснабжением затронули жилые дома на 29 улицах поселка: Семилетки, Горняцкая, Шевченко, Школьная, Восточная, Подтелкова, Репина, Ватутина, Трамвайная, Левитана, переулок Волжский, улицы Механизации, Минина, Лазо, Крымская, Украинская, Трудовая, Лихачева, Средняя, Крайняя, Дарвина, Криворожская, Никопольская, Русская, Гражданская, Пионерская, Державина и Дачная.

Ремонтные работы планируется завершить до 17:00.

