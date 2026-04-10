Александр Моор принял участие в открытии общежития для курсантов ТВВИКУ

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового общежития для курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища ордена Кутузова (ТВВИКУ), сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Тюменской области

Господин Моор отметил, что многие выпускники училища сейчас находятся на специальной военной операции (СВО). «Мы искренне гордимся тем, что в Тюмени есть такой замечательный вуз, который готовит высококвалифицированных специалистов для инженерных войск страны. Поэтому правительство региона всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать училище в его развитии»,— подчеркнул глава региона. Начальник ТВВИКУ полковник Алексей Бирюков назвал общежитие одним из самых важных и значимых объектов училища и поблагодарил губернатора за поддержку.

Трехэтажное общежитие на 300 мест общей площадью более 6,3 тыс. кв. м построили в рамках программы модернизации учебно-материальной базы ТВВИКУ. Она реализуется правительством Тюменской области совместно с Минобороны РФ на основе софинансирования из федерального и регионального бюджетов в соотношении 50/50.

В общежитиях «под ключ», кроме комнат, созданы пространства для отдыха и занятий спортом, канцелярии подразделений, гардеробные для чистки обмундирования и обуви. Прилегающую территорию также благоустроили. Ранее по программе модернизации в училище построили столовую, заменили инженерные сети и подстанцию.

Ирина Пичурина