Производство крепленых вин на Кубани сократилось на треть в 2025 году

Производство крепленых вин в Краснодарском крае в 2025 году сократилось на 32% и составило 80,6 тыс. дал, следует из данных «Роскачества», представленных в ответе на запрос «Ведомости Юг».

При этом в целом по России сегмент продемонстрировал рост: выпуск крепленых вин достиг 1,26 млн дал, увеличившись на 12,7% по сравнению с 2024 годом. На долю Краснодарского края пришлось 6,4% общероссийского производства, что на 4,2 п. п. ниже показателя предыдущего года. Основной объем выпуска — около 91%, включая кагор,— сосредоточен в Крыму.

Вместе с тем общий объем производства винодельческой продукции в Краснодарском крае превысил 25 млн дал, увеличившись на 7,5% год к году, сообщили в региональном минсельхозпроде. Основу выпуска составили тихие и игристые вина — 15,5 млн и 9,5 млн дал соответственно. В 2026 году власти региона рассчитывают довести производство до уровня не менее 26 млн дал.

