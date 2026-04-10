По итогам 2025 года на Кубани наблюдается дефицит спроса на новостройки

Краснодарский край по итогам 2025 года вошел в число регионов с дефицитом спроса на первичном рынке жилья: соотношение распроданности и строительной готовности составило 42%, следует из исследования АКРА «Рынок жилой недвижимости: риски региональной дивергенции обостряются», на которое ссылается «РБК Недвижимость».

Показатель отражает способность текущего спроса поглощать строящееся жилье с учетом стадии готовности объектов. Равновесным считается диапазон 60–80%, тогда как значения ниже 60% указывают на риски затоваренности рынка. В числе регионов с наиболее значительными объемами строительства аналогичная ситуация зафиксирована в Башкирии и Челябинской области (по 56%), а также в Красноярском крае (54%). В целом дефицит спроса отмечен в 25 субъектах РФ.

Как поясняют аналитики АКРА, низкие значения показателя свидетельствуют о том, что темпы ввода жилья опережают его реализацию. Это повышает риски для финансовой устойчивости девелоперов из-за недостаточного наполнения эскроу-счетов, а также ограничивает рост цен на первичном рынке по сравнению со среднероссийскими темпами. В агентстве не исключают, что такие условия могут усилить ожидания дальнейшего снижения цен и дополнительно охладить спрос, а также подтолкнуть застройщиков к использованию более рискованных финансовых инструментов стимулирования продаж.

В то же время дефицит предложения в 2025 году был зафиксирован в 30 регионах. Среди крупнейших строительных рынков он отмечен в Нижегородской области (108%), Москве (98%), Санкт-Петербурге (96%), Свердловской области (83%) и Московской области (81%), где спрос опережает текущие объемы строительства.

Баланс спроса и предложения наблюдается примерно в трети регионов страны, включая Ростовскую область (78%), Татарстан (71%), Тюменскую область (66%), Ленинградскую область (65%) и Новосибирскую область (64%). В среднем по России соотношение распроданности и строительной готовности по итогам 2025 года составило 73% против 77% годом ранее, что соответствует состоянию рыночного равновесия.

